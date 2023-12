Piiskop Anti Toplaan: inimesed tahavad kuuluda kogukonda

Äsja Tiit Salumäe asemel piiskopiks valitud saarlase Anti Toplaane sõnul peab valitsema tasakaal – tuleb näha valupunkte, aga ka seda, mis on head.

Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) kirikukogu valis novembri lõpus kolm uut piiskoppi. Lääne-Eesti ja saarte praostkondi hakkab kureerima saarlane Anti Toplaan. Sel nädalal käis Toplaan Haapsalus tutvumas siinsete olude ja inimestega.

Praegu kannab Toplaan veel nimetust valitud piiskop ehk piiskop electus. Valitud piiskopid ordineeritakse ehk pühitsetakse ametisse 23. aprillil Tallinna toomkirikus. Ametisse seatakse saarte, Lääne- ja Pärnumaa piiskop Toplaan aga 9. mail Kuressaares.

Valitud piiskop Anti Toplaan, juba paar aastat tagasi räägiti EELKs piiskopkondade moodustamisest, kuid ametlikult neid siiani loodud ei ole. Nüüd on tööpiirkonnad jagatud – kas see on samm piiskopkondade moodustamise poole?

Kirikus on piiskopkondade teemal eri arvamused. Oleme liikumas kindlate piirkondade suunas, aga need pole siiski piiskopkonnad, vaid peapiiskopi abilistele kehtestatud piirkonnad, et vastutusala oleks konkreetsem. Minu puhul on need kolm Lääne-Eesti praostkonda: Läänemaa, Pärnumaa ja saared. Sinna alla käib neli maakonda, ka Hiiumaa.

Meie puhul langeb piirkond kokku keskaegse Saare-Lääne piiskopkonnaga. Mis neid piirkondi ühendab? Seob ikkagi vana kihelkondlik identiteet. Vana-Läänemaa pole kuhugi kadunud. Seda sõltumata haldusterritoriaalsetest piiridest, mis on pikema perspektiiviga võrreldes ajutised.

