Tiit Salumäe: olulised on leppimine, vabanemine ja hingerahu

30 aasta eest töötas piiskop emeeritus Tiit Salumäe EELK konsistooriumis. „Sain õnnetusest teada autoraadiost teel Tallinna, umbes Haapsalu surnuaia juures,“ meenutas ta.

„Laeval töötas ka meie hea tuttav. Küsimus oli, et kas tema ka..… Hiljem selgus, et see pidi küll olema tema tööaeg, aga paariline oli tahtnud vahetada,“ rääkis Salumäe.

Salumäe ei sattunud toona nende kirikuõpetajate hulka, kes kohe algul sadamas lähedastele tuge pakkusid. „Minu määras tolleaegne peapiiskop Jaan Kiivit toimkonda, mis hakkas ette korraldama hukkunute mälestamist. Usun, et toimkonna esimene koosolek sotsiaalministeeriumis oli paari päeva pärast,“ ütles ta.