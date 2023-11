Jõulutervitus 2023: kas Sa oled rõõmus ja õnnelik?

Issand, Sa ehitad aasta oma headusega. Ps 65:12 a

Milliste mõtete ja tunnetega lähed Sa vastu jõuludele? Vastused on kindlasti erinevad.

Pühale Maale, kus eelmistel jõuludel olin, on praegu teed suletud. Sõda on muutnud tänase elu Iisraelis, Palestiinas, Ukrainas ja ka meie armsal Eestimaal.

Siiski küsime: „Mis on rõõm ja õnn?” Jumal on loonud meid selliselt, et kogu eluea igatseb inimene millegi järele. See igatsus hoiab meid elusana ja igatsust ei saa inimene endast kunagi kõrvaldada. Iga kord, kui lähenevad jõulud, saab meie inimeseksolemise üks ehedamaid jooni tugevaks ja suudab läbi murda ükskõiksuse kestast, mille valmistab meile elu oma pettumuste ja kannatustega.

