Ministeerium viivitas Hiiumaa meretuulepargi kohta käiva riigikohtu otsuse täitmisega aasta aega

Kuigi riigikohus tühis­tas Hiiumaa merealade maakonnaplaneeringu tuule­energia tootmisalade osa juba mullu au­gustis, tegi rahandusministeerium vastava märke planeeringus­se alles tänavu oktoobris, kirjutab Hiiu Leht.

Riigikohus tühistas 8. augusti 2018 lahendiga tuuleparke puudutava osa Hiiu mereala maakonnaplaneeringus. Põhjendusena tõi riigikohus, et tuulegeneraatorite ja merekaablite mõju keskkonnale oli välja selgitamata ning asjakohased uuringud tegemata.

Selle aasta 17. oktoobril saatis rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise peaspetsialist Urve Pill ajalehes avaldamiseks teate, et “arvestades kohtu otsust ja lähtudes PlanS 73 lõikest 31 on muudatused kantud maakonnaplaneeringusse”. Teates pole kirjas kuupäeva, millal muudatus tehti, kirjutab Hiiu Leht.

Muudatus maakonnaplaneeringusse oli tegemata veel tänavu septembris ehk enam kui aasta peale riigikohtu otsust. Selle avastas MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts 18. septembril, valmistudes Enefit Greeni algatatud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande (KMH) avalikuks aruteluks. Seejärel saatis Talts 20. septembril riigihalduse ministrile Jaak Aabile kirja, milles küsis, millal plaanib rahandusministeerium riigikohtu otsust täita ja muudatuse planeeringu dokumentidesse sisse viia.

“Lähtudes eeltoodust palun viia Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringusse muudatus vastavalt kohtuotsusele, st kõrvaldada planeeringu jooniselt ja seletuskirjast tuuleenergia alasid puudutav osa,” kirjutas Talts. “Muudatuse sissekandmise eesmärgiks on anda avalikkusele ajakohast ja õiget infot. Praegusel juhul sisaldab avalikkusele kättesaadav Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeering ebaõiget infot.”

Ühtlasi juhtis Talts tähelepanu, et kohtuotsuse täitmata jätmise korral võib kohus määrata rahandusministeeriumile rahatrahvi kuni 32 000 eurot.

Pole teada, kas kiri ka minister Aabi töölauale jõudis, aga vastus pandi ministeeriumist teele 15. oktoobril. Vastuskirja on allkirjastanud ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja regionaalvaldkonna asekantsleri ülesannetes Mart Uusjärv. Ta märgib kirjas, et jõustunud kohtulahendi täitmata jätmine tähendab kohtulahendi resolutsioonis sisalduva ettekirjutuse täitmata jätmist.

“Kuna riigikohtu 8.08.2018 otsuse 3-16-1472 resolutsioon ei sisalda ettekirjutusena kohustust kohtuotsusest tulenevate muudatuste Hiiu mereala planeeringusse kandmiseks, on antud juhul tegemist seadusest tuleneva kohustuse täitmisega, mis tänaseks täidetud,” kirjutas Uusjärv. “Oleme vastava märke kandnud nii Hiiu mereala planeeringu joonisele kui seletuskirja,” teatas Uusjärv, jättes samuti märkimata, millal seadusest tulenev kohustus siis ikkagi täideti.

Inge Talts ütles, et teda nõustanud jurist on seisukohal, et sellisel viisil õigusakte ei muudeta: “Me ei saa rääkida planeeringus tehtud muudatusest, tegemist on märkusega. Muudatus peab olema selge ja arusaadav, aga praegu see nii ei ole.”