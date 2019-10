Biolagunevaid tooteid ei tohi kodus komposteerida

Biolagunevaid esemeid või pakendeid ei tohi kodusesse kompostihunnikusse visata, kui sellel just kirja „kodukompostitav” peal pole, kuid enamik inimesi seda ei tea, ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ERRile.

Eestis ei ole mahukat tööstusliku kompostimise võimekust, kuid just seda eeldab enamik kirjade järgi biolagunevaid tooteid. „Kui inimene jäätmed komposti tahab visata, siis ainult juhul, kui sellele on kirjutatud, et see on kodukompostitav. Kui aga on kirjas, et see on biolagunev, siis kindlasti mitte visata,” andis Heinma kodukompostijatele rusikareegli, millest lähtuda. „Kodukompostimisega tasub hästi ettevaatlik olla. Plast on ikkagi plast – polümeer.”

Päriselt komposteeruvad materjalid peaksid kodukompostis huumuseks lagunema umbes aasta jooksul, sõltuvalt esemest.