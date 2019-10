Kallas on erakapitali kaasamise suhtes Haapsalu raudteel kõhkleval seisukohal

Eelmisel neljapäeval Haapsalu kultuurikeskuses Läänemaa inimestega kohtunud Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et infrastruktuuri rajamine erasektori kaasabil tasub end ära vaid siis, kui on kindel, et muul viisil see lähima 15 aasta jooksul teoks ei saa.

Varemgi teemaks olnud võimaluse ehitada maanteid ja ka raudteed avaliku ja erasektori koostöös (ingl. k public-private partnership e PPP) pakkus suvel taas välja rahandusminister Martin Helme (EKRE). Hiljuti ütles ka ettevõtja Raivo Vare Lääne Elule, et tema hinnangul on PPP Haapsallu raudtee jaoks hea lahendus.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!