Haapsalus on kompostrist teada andnud 300 majapidamist

Läänemaa omavalitsused on lahendanud uuest aastast kehtima hakkava biojäätmete liigiti kogumise erinevalt: olenevalt omavalitsusest tuleb kompostimist tõendada fotoga, lepinguga või ei pea midagi tegema.

Aasta lõpuks peavad kõik Haapsalu eramajade omanikud, kes soovivad oma kinnistul haljastus- ja toidujäätmeid kompostida, esitama linnale avalduse koos kompostri fotoga.

Nõue on kehtestatud, sest uuest aastast on kohustus kõigil majapidamistel biojäätmeid sorteerida. Seni on olnud biojäätmete konteiner kohustuslik enam kui nelja majapidamisega elamutele ja toitlustusasutustele. Uuest aastast laieneb kohustus kõigile majapidamistele.

