Juhtkiri: aastatepikkune töö

Uuest aastast tuleb kõigil biojäätmeid eraldi koguma hakata. Kui seni on nõue kehtinud vaid kortermajade elanikele, siis kuue kuu pärast tuleb biojäätmeid eraldi koguda kõigil. Need, kes ei soovi biojäätmekonteinerit tellida, peavad ise kompostimist fotoga tõendama, või siis tuleb suvalisel hetkel ametnik kompostimist kontrollima.

Mõlemal viisil kontroll, kas inimesed teevad ikka nii, nagu on ette nähtud, näitab usaldamatust – omavalitsus ei usalda oma inimesi ja eeldab, et köögi- ja aiajäätmed visatakse jätkuvalt koos olmeprügiga samasse konteinerisse. Samas – just nii see seni sageli olnud ongi.

