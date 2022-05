Neugrundi tuulepark ei saanud riigilt hoonestusluba

Valitsus keeldus neljapäevasel istungil hoonestusloa menetluse algatamisest 36–38 tuulikuga ja 228-megavatise koguvõimsusega meretuulepargi rajamiseks Neugrundi madalale.

Asjaomaste asutuste seisukohtadest ilmnesid hoonestusloa menetluse algatamist välistavad asjaolud, milleks on ilmselge võimatus lähtuvalt riigikaitselistest nõuetest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Neugrundi madalat ümbritsev mereala on kasutuses mereväe harjutusalana, samuti jääks planeeritav tuulepark kaitseväe õhuseireradarite kattealasse ning see häiriks Neugrundi madala piirkonnas oluliselt radarkattepilti. See omakorda kahjustaks Eesti kaitsevõimet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi valitsusele ettepaneku keelduda hoonestusloa menetluse algatamisest.

Neugrundi tuulepargi arendaja Märt Poots rääkis möödunud aasta lõpus, et riik tõrjub juba 15. aastat Neugrundi meretuulepargi rajamist. Tema sõnul kataks tuulepark kuni 20 protsenti Eesti aastasest elektritarbimisest.

OÜ Neugrund esitas hoonestusloa taotluse avamere tuulepargi rajamiseks Osmussaare ja Neugrundi madala lähedusse 2010. aasta 10. märtsil.