Riik võttis Neugrundi madaliku kaitse alla

Valitsus otsustas võtta looduskaitse alla Soome lahes asuva Neugrundi madaliku, et tagada sealse unikaalse meteoriidikraatri puutumatus ning hoida väärtuslikku mereelustikku ja linnustikku.

Keskkonnaminister Madis Kallas tõi looduskaitseala loomise vajalikkust põhjendades välja, et Neugrundi meteoriidikraater on rahvusvahelise tähtsusega loodusobjekt. “See on maailmamere teadaolevalt kõige paremini säilinud meteoriidikraater,” lisas Kallas. “Neugrundi madalikul vajavad kaitset ka mitmekesise elustikuga karid ning seal peatuvad ohustatud ja väheneva arvukusega rändlinnud – järvekaur, punakurk-kaur, aul ja hahk.”

Kaitseala asub tervenisti meres – Soome lahe edelaosas Osmussaare ja Krassi saare vahele jääval alal. Selle pindala on 2152 hektarit. Kogu ala on sihtkaitsevöönd, kus looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Alale ei ole lubatud rajada ehitisi, sh tuuleparke.

Inimesed tohivad Neugrundi looduskaitsealal viibida, seal ujuvvahenditega sõita ning sukelduda. Lubatud on kuni 30 osalejaga rahvaüritused, suuremateks kogunemisteks tuleb küsida kaitseala valitseja luba. Neugrundi madalik jääb riigikaitse eripiirkonda, mistõttu on seal ka edaspidi sõjaliste õppuste ja harjutuste läbiviimine lubatud.

Teadlastele on tagatud võimalus meteoriidikraatrit uurida ja teha alal üldgeoloogilisi uuringuid.