Kuidas talvel sõita: 5 nõuannet ootamatuste vältimiseks 

Talv on paljudes riikides ainus aeg aastas, kui autojuhid saavad kogeda külmakraade, nähtavust piiravaid lumetorme ja libedat teekatet. Kuigi talvel sõitmine toob endaga kaasa palju väljakutseid, ei tohiks äkilised ilmamuutused juhte närviliseks teha. Turvalise ja nauditava kogemuse tagamiseks soovitavad carVerticali eksperdid võtta kasutusele järgmisi meetmeid.

Ärge hoidke talverehvide pealt kokku

Esimene samm talviste sõiduriskide vähendamiseks on hea talverehvide komplekti soetamine. Autoekspert Matas Buzelis selgitab: “Ainus asi, mis ühendab autot teega, on rehvid. Isegi kui sõidukile on kõik paigaldatud kõik uusimad juhiabisüsteemid, on suverehvide kasutamine talvel ohtlik suurema pidurdusmaa ja kurvides halvema pidamise tõttu.”

Lumeoludes võivad suve- ja talverehvide haardumise erinevused olla hiiglaslikud. Lumisel teel kiirusega 50 km/h sõitva talverehvidega auto pidurdusmaa on umbes 31 meetrit. Suvirehvide kasutamisel võib see vahemaa kahekordistuda.

Kasutage õiget klaasipesuvedelikku

Talv on kõikidest aastaaegadest kõige mudasem sõiduaeg, sest teesool satub auto igale osale, sealhulgas tuuleklaasile, mis varjutab oluliselt nähtavust.

Talvine pesuvedelik valitakse tavaliselt külmumistemperatuuri alusel, arvestamata pH-taseme olulisust. Kuigi see on kõige olulisem asjaolu (muidu jäätub pesuvedelik miinuskraadide korral) – on ka teisi olulisi tegureid, mida tuleks arvesse võtta.

Klaasipesuvedeliku pH-tase on üks neist. Kasutades pesuvedeliku kontsentraati, mille pH-tase on 6-8 ja lahjendades seda veega suhtes 1:1, väldite metallpindade roostetamist ja plastosade lahustumist.

Vajutage ettevaatlikult

Talve saabudes peaksid autojuhid oma sõidustiili muutma. M. Buzelis rõhutab, et äkilised manöövrid lumisel või jäisel teel võivad oluliselt häirida sõiduki stabiilsust.

“Tasane ja mõõdukas sõitmine peaks asendama jõulist kiirendamist ja kõva pidurdamist. Sama kehtib ka kurvides sõitmise kohta. Ebasoodsates ilmastikuoludes võivad järsud ja äkilised liigutused põhjustada auto ümbermineku ja kontrolli kaotamise,” ütleb carVerticali autoekspert.

Hoidke distantsi

Üks olulisemaid asju, mida autokoolides õpetatakse, on ohutu pikivahe hoidmine eessõitva sõidukiga. See mitte ainult ei vähenda üldist kütusekulu ja paranda liiklusohutust, vaid jätab ka möödasõitudeks rohkem ruumi ning aitab vähendada ummikuid.

Juhi abistamiseks rasketes ilmastikutingimustes on kaasaegsetel autodel elektrooniline stabiilsuskontroll või blokeerimisvastane pidurisüsteem (ABS). Kuid isegi ka kõige arenenum ABS ei hoia juhti siiski õnnetusjuhtumite eest, kui ei järgita turvalise vahemaa nõuet.

Ärge sattuge paanikasse, kui auto hakkab libisema

Üks olulisemaid ohte talvisel sõidul on musta jää tekkimine. See on õhuke glasuurjää kate, mis võib autojuhte ette hoiatamata tabada.

Buzelise sõnul ei tohiks juhid libisemise korral paanikasse sattuda: „Jäisel pinnal libisemise ajal peaksid juhid püsima rahulikud ja järgima kindlaid soovitusi. Esiteks vältige piduripedaali jõulist tallamist, et hoida ära sõiduki külglibisemisse sattumist. Selle asemel kasutage auto kontrollimiseks rooli. Kui auto tagaosa libiseb paremale, peaksid ka juhid rooli paremale keerama. Kui auto nina jälle sirgeks läheb, peaks ka rooliratas algpositsiooni liikuma. Loomulikult sõltub kõik suuresti sõiduki spetsifikatsioonidest; eriti sellest, kas sõidukil on esi-, taga- või nelikvedu.”

Buzelis rõhutab, et juhid peaksid tutvuma sõiduvõtetega, mida sellistel juhtudel rakendada, kasutades selleks simulaatoreid või harjutades spetsiaalselt libedasõiduks ettenähtud kohtades. See aitab lihvida sõiduvõtteid, mis muudavad autojuhtide elu jäistel teedel palju lihtsamaks.