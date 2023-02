Juhtkiri: kestvad kiiduavaldused

Läinud nädalal tegi Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ettepaneku meedia vaigistada. Tölp ütles riigikogu erikomisjoni istungil, et Eesti vajaks riiklikku kokkulepet, et ajakirjandus ei tüütaks kaks aastat kohalikke omavalitsusi – vallavanemaid, volikogude esimehi ja liikmeid, et nood saaksid keerulised reformid rahus ära teha. Tõsi, vaikus ei peaks olema täielik – kirjutada võib, aga kiitvalt.

Põhja-Sakala vallavanema avaldust võiks pidada kurioosumiks ja selle üle muiata, kui see oleks üksikjuhtum. Paraku see nii ei ole. Samal päeval, kui Tölbi ettepanek jõudis meediasse, ütleb Lääneranna vallavanem Ingvar Saare Metsküla koolis sadakonna inimese ees, et ta lõpetab Lääne Elu tellimuse ära.

