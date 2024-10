Homsest on lubatud kasutada naastrehve

Teisipäevast, 15. oktoobrist on lubatud sõidukitel naastrehve kasutada ja 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud. Talvisel perioodil kasutatavad lamellrehvid peavad omama kolme mäetipu ja lumehelbe tähist.

Kui liigeldakse päevasel ajal ja peamiselt linnades või suurtel maanteedel, siis ei tasuks rehvivahetusega ikkagi venitada. Ilmaprognoosi järgi on oodata temperatuuri langemist alla nulli, mistõttu võib teedele tekkida libedus. Seega on õige aeg hakata mõtlema rehvivahetusele.

„Seepärast soovitame arvestada, kui palju, mis ajal ja millistel teedel sõidetakse. Kui tuleb sõita pikki vahemaid erinevat liiki teedel, sageli varahommikul või hilistel öötundidel, siis ei tasu rehvivahetusega oodata,“ selgitas Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. „Libedal teel suverehvidega sõites seame ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu. Ka tasub arvestada, et juba 5-8 kraadist madalamatel temperatuuridel kaotab suverehvide kummisegu oma elastsuse ja seetõttu ka oma haarduvusomadused. Seega rehvivahetus on soovitatav teha juba enne esimeste miinuskraadide tulekut.“

Lamellrehvide valikul on soovitav valida rehve, millel on lisaks kolme mäetipu ja lumehelbe tähisele ka jäähaarduvuse tähis. Jäähaarduvuse piktogrammiga on tähistatud põhjamaisesse kliimasse mõeldud lamellrehvid, mis on läbinud jääl haarduvuskatsed. Kasutatud talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit.

Naastrehve võib Eestis kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Naastrehvide kasutust reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrus nr 42 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 1.

Samuti on oluline auto seisukorra hindamine, et tagada hea nähtavus ka keerulisemates tingimustes. Millele tähelepanu pöörata?

Sügise saabudes peaks iga autojuht vaatama üle nii tulede, autoakende kui ka kojameeste seisukorra.

Hea nähtavuse tagamiseks tuleb regulaarselt puhastada kojamehi.

Vajalik on puhastada ka tuuleklaasi seestpoolt, et see ei hakkaks sillerdama madalalt paistva päikese käes.

Samuti peavad olema õigesti reguleeritud auto tuled. Kõige lihtsam viis tulede kontrollimiseks on suunata valgusvihk siledale pinnale, nagu hoone sein või uks. Kui laternate valgusvihu kõrgus on ühesugune, siis on tuled korras. Juhul kui need näitavad erinevalt, tuleb lasta tuled korda teha.

Autos peab käeulatuses olema ohutusvest, et juht saaks seda halva nähtavuse korral ning pimedal ajal hädapeatudes autost välja astudes kanda.

Mõistlik on autos hoida mõnda helkurit, et hädapeatuse korral oleksid ka kaassõitjad autost väljudes märgatavad.

Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid.