Ilvesepoeg redutas kaks päeva Niibi mõisa keldris

Hanejahile läinud mehed püüdsid Niibi mõisa keldrisse peitu pugenud ilvesepoja kinni ja viisid ta metsa.

“Üks töökaaslane Kekkiläst [Niibi rabas turvast tootev ettevõte] rääkis töö juures, et tal on vist ilves keldris,” meenutas Mattias Kõrvemaa. “Nii, kui ta ilvest oli näinud, oli mees ehmunud ja minema pannud. Kartnud looma kui tuld.” Sinnapaika see jutt tol päeval oli jäänudki.

“Järgmisel päeval läksime sõbraga hanejahile, jätsime auto tema [ilvest oma keldris näinud mehe] juurde. Ja siis ta tuli joostes, ütles, et see ilves on ikka tal vist keldris, et tulge ja aidake,” ütles Kõrvemaa.