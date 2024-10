Millal on õige aeg rehvivahetuseks?

Muutlikud sügisilmad toovad endaga kaasa ettearvamatud teeolud. Kuigi talverehvide kasutamine on kohustuslik alles alates detsembrist, on varasemad aastad näidanud, et ootamatuid teeolusid ja jääd võib esineda juba oktoobrikuus.

„Soovitatav on talverehvid paigaldada siis, kui temperatuur langeb püsivalt alla 7 kraadi. See on hetk, mil suverehvide haarduvus hakkab oluliselt vähenema, eriti niiskel või jäätunud teepinnal,” selgitas Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja Ragnar Pildre.