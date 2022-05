Haapsalu elanikud on omavalitsusega rahulolevad

Rahandusministeeriumi elanike rahulolu uuringu järgi elavad Haapsalus ühed omavalitsusega enim rahulolevamad elanikud Eestis.

Üle 80% on oma elukohaga rahul nelja omavalitsuse elanikud, haapsallased nende hulgas. Enim on oma elukoha omavalitsusega rahul muhulased, kellest on elukohaga rahul 90% elanikest.

Lääne-Nigula valla elanikest on omavalitsusega rahul üle 60% elanikest, Lääneranna vallas on rahulolevaid elanikke aga ainult 36%. Vormsi kohta rahulolu andmed puuduvad.

Keskmiselt on oma elukohaga rahul 62% eestlastest.

Elanike rahulolu-uuring toimus 2021. aasta juunist oktoobrini veebis. Kokku vastas küsitlusele 7219 inimest 76 omavalitsusest. Esimeses osas tuli avaldada arvamust oma kohaliku omavalitsuse kohta, sh hinnata poliitikakujundajate tõhusust ja omavalitsuse reageerimisvõimekust.

Teises osas sai kasutada uudset küsitlusvahendit (QVSR), mis hindab vastuse puhul ka selle tõenäolist kaalu. Vastajad said end kohaliku poliitikakujundaja rolli asetada ning oma äranägemise järgi „eelarvet“ koostada. Kokku sai hinnata 16 kohalikku teenust – alates alusharidusest kuni jäätmekäitluseni.

QVSR kui otsustamisvahend on populaarsust kogumas nii akadeemikute kui poliitikakujundajate ringkondades (vt siin). Uuring viidi läbi enne 2021. aasta kohalikke valimisi, seega peegeldavad tulemused hinnangut eelmiste koosseisude tulemuslikkusele.