Muumid tulevad Haapsallu

Teisipäeval jõudis Iloni Imedemaale suur kastitäis soomerootsi kirjaniku ja kunstniku Tove Janssoni originaaljoonistusi, mida järgmisest reedest näeb Iloni Imedemaal näitusel „Muumid ja meri”.

Näitus saabus Haapsallu Soomes Tamperes asuvast muumimuuseumist. „Tampere muumimuuseum on see koht, kus asuvad Janssoni originaalpildid,” ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. Ta lisas, et eestlased tunnevad küll rohkem Soomes Naantalis asuvat Muumimaad, mis on lastele mõeldud lõbustuskoht. „Tampere muumimuuseum on aga professionaalne kunstimuuseum,” ütles Kõuts.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!