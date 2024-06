Ilon Wiklandi tütred toetavad Haapsalu lastekultuuri  

Rootsis asuv Ilon Wiklandi lastekultuuri toetuse fond annab 2024. aasta lastekultuuripreemia Haapsalu noorte huvikeskuse draama- ja loovtantsu ringidele. See on esimene kord, kui preemia tuleb Eestisse.

5000-eurone auhind antakse üle 7. juulil kell 12 Haapsalus Iloni Imedemaal enne suvelavastuse „Oskar ja asjad” etendust. Auhinnaraha annavad fondi esindajana üle Ilon Wiklandi tütred Birgitta Wikland, Fredrika Wikland ja Anna Wikland.

Haapsalu noorte huvikeskuse draamaring ja loovtantsurühm tegelevad laste etenduskunstide arendamisega. Iloni Imedemaa on nendega teinud tihedat koostööd. Muuhulgas on nad loonud kaks lavastust Iloni eluloo ainetel.

Haapsalu noorte huvikeskuse draama-ja loovtantsuringid on juhendajate Anne Suislepa ja Triin Reemanni käe all aastate jooksul lavale toonud üle 15 lavastuse ning need on üle-eestilistel teatrifestivalidel kõrgelt tunnustatud. Sel aastal pälviti etendusega „Kuidas ta seda teeb?” Põltsamaa Miniteatritepäeval peaauhind ja näitlejapreemiad ning põhikooli kooliteatrite riigifestivalil Narvas laureaaditiitel. Algkooli kooliteatrite riigifestivalilt Sindist toodi koju laureaaditiitel ja näitlejapreemia luulelavastuse „Jutuvestja Juuli” eest.

Publik saab noorteringide meisterlikkust sel suvel näha 4.–24. juulini, kui teist hooaega etendatakse Iloni Imedemaal Andrus Kivirähki lugu „Oskar ja asjad”, mille on dramatiseerinud Krista Kumberg. Lugu räägib väikesest poisist Oskarist, kes peab pika suvevaheaja veetma vanaema juures ilma maailma parima meelelahutaja – nutitelefonita.

Ilon Wiklandi lastekultuuri fond (Ilon Wiklands stiftelse för barnkultur)) loodi 2017. aastal eesmärgiga edendada laste loomingulist arengut. Selleks antakse rahalisi toetusi tegevustele nagu tants, teater, muusika, joonistamine ja maalimine. Toetuste jaotamise otsustab fondi juhatus.

Varem on preemia saanud Stockholmi Eesti kooli kunstitegevus, kuninganna Silvia lastehaigla Artoteket’i asutamiseks, teater Jaguar ning lasteraamatute illustraatorid Nathalie Ruejas Jonson, Lena Frölander-Ulf, Anders Holmer, Clara Dackenberg ja Hanna Albrektson.