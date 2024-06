Õige voodi ja madrats on kvaliteetse une võtmeks

Magamistuba on meie pühamu – koht, kus saame lõõgastuda ja end laadida, et alustada iga uut päeva värske energiaga. Selle ruumi keskmeks on kahtlemata voodi. Voodi ei ole lihtsalt mööbliese, vaid see mõjutab oluliselt meie une kvaliteeti ja üldist heaolu. Kuid kuidas valida just see õige ja parim voodi, mis sobib täiuslikult sinu magamistuppa ja tagab mugava ning rahuliku une?

Vali õiges suuruses voodi

Kuna hea uni on äärmiselt oluline hea enesetunde ja tervise tagamiseks, on magamistoa voodi valik üks tähtsamaid mööbliostu otsuseid sinu kodus. Õige voodi tagab mugava ja toetava uneasendi, mis omakorda aitab ennetada seljavalusid ja teisi ebamugavast asendist tingitud vaevusi ning parandada unekvaliteeti.

Enne voodi ostmist tee kindlaks, kui suur voodi sinu magamistuppa mahub. Arvestada tuleb nii voodi enda suuruse kui ka selle ümber jääva vaba ruumiga. Aatriumist leiad müügilt nii ühe- kui ka kaheinimesevoodeid ning mitmeid erinevaid laste ja beebivoodeid.

Üheinimesevoodite kõige levinumad mõõtmed on 80×200 cm või 90×200 cm. Need voodid pakuvad piisavalt ruumi magamiseks ning sobivad nii suurematele lastele kui ka täiskasvanutele. Kui magamistoas on rohkem vaba põrandapinda, siis on valikus ka voodid mõõtmetega 120×200 ja 140x 200 cm. Sellistes voodites jagub piisavalt nii magamis-kui ka laiutamisruumi.

Kaheinimesevoodite seas on kõige populaarsem voodi mõõt 160×200 cm. Selline voodi on piisavalt väike, et mahub ideaalselt ka pisematesse magamistubadesse, ent seal on piisavalt ruumi kahe inimese jaoks. Kui aga magamistoa mõõtmed võimaldavad, siis on populaarne ka kaheinimese voodi suuruses 180×200 cm. Lisaks on olemas voodid mõõtmetega 200×200 cm, mis on ideaalsed näiteks peredele, kes soovivad, et lapsed või lemmikloomad saaksid samuti voodisse kaissu pugeda.

Leia oma voodi jaoks õiges suuruses madrats

Lisaks voodi mõõtmetele on oluline ka madratsi suurus. Veendu, et madrats sobiks ideaalselt voodiraami sisse ja see ei ulatuks üle voodi servade. Madrats, mis ei sobi korralikult voodiraamiga, võib magades paigast liikuda ja nihkuda. Une kvaliteet sõltub aga suuresti sellest, kui stabiilne ja mugav on sinu magamisase. Nihkuv madrats võib tekitada tunde, nagu magaksid ebastabiilses ja kõikuvas voodis, mis võib viia sagedaste ärkamisteni ja takistada korralikku välja puhkamist.

Mittesobiv madrats võib põhjustada ka voodiraami ja madratsi kiiremat kulumist. Madratsi paigast liikumine ja hõõrdumine kahjustavad nii voodiraami kui ka madratsi servasid, vähendades nende eluiga. Õigesti sobiv madrats tagab, et voodi funktsioneerib nii, nagu ette nähtud. Kui madrats ei ole õigesti paigutatud, võib see mõjutada voodi tugisüsteemi tööd, vähendades madratsi ergonoomilisi omadusi.

Samuti ei näe üle voodi äärte voolav madrats esteetiline välja. Magamistuba on koht, kus soovime luua harmoonilise ja rahuliku keskkonna. Täpselt sobituv madrats tagab meeldiva ja korras magamistoa üldilme, kus on hea ja mugav olla ning mis ei riiva silma.

Seega, kui valid oma magamistuppa uut voodit ja madratsit, veendu, et need sobivad omavahel ideaalselt kokku. Täpselt sobiv madrats tagab mugavuse, ohutuse ja pikema kasutusea, aidates sul nautida kvaliteetset und.

Uue kvaliteetse voodi ning mugava madratsi leiad loomulikult Aatriumist. Vaata meie e-poodi ja tutvu tootevalikuga või tule ise kohale Järve Keskuse salongi. Meie sisustuskaupluses saad ise katsuda ja proovida meie erinevaid madratseid. Kindlasti soovitame sul madratsile ka pikali heita ja seal mõnda aega lesida. Ainult nii saad õige tunde, kas see madrats sobib sulle päriselt või mitte.

Tule ja külasta Aatriumi juba täna ja leia oma uus voodi ja madrats just meie kauplusest!