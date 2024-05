Iloni Imedemaal tuleb näitus Ilon Wiklandi poole sajandi pikkusest loometeest 

Reedel, 17. mail kell 16 avatakse Haapsalus Iloni Imedemaal Ilon Wiklandi loomingust uus näitus „Iloni pildi vägi. 50 aastat Ilon Wiklandi loomingut“.

Siit, Haapsalust, sai alguse teekond ja siia tuli maailmas tuntust ja tunnustust kogunud kunstnik tagasi. Küll mitte ise, vaid oma loominguga. Aastal 1944 Haapsalust Rootsi pagenud tütarlaps ei osanud hingeski aimata, et temast saab võõrsil raamatukunstnik ja et tema loometee on kord lahutamatult seotud maailmakuulsa lastekirjaniku Astrid Lindgreniga. Ja mitte üksnes Lindgreniga. Wiklandi pildid ehivad paljude eri maade autorite teoseid. Ajapikku tulid ka oma eluloolised pildi- ja autoriraamatud.

Ilon Wiklandi poole sajandi pikkune loometee on sellel näitusel esimest korda vaataja ees kümnendite kaupa. See annab võimaluse jälgida kunstniku käekirja arengut ja muutusi kujutamislaadis. Samas jäi Wikland alati truuks oma stiilile. Teda ei mõjutanud kunstis vahetuvad moevoolud. Ta ei katsetanud erilisi tehnikaid ja jäi kõrvale tegelikkuse tingliku peegeldamise suundumusest.

Kunstnik teadis, et tema tugevus seisneb laste kujutamise oskuses. Oli (ja on) vähe neid, kes tabaksid nii ehedalt nende tundeid ja liikumist, kujutaksid nii äratuntavalt kodust keskkonda – pilla-palla lastetubasid ning õdusaid maju ja aedu.

Esimest korda näeb avataval näitusel Wiklandi kujundatud postkaarte ja marke, samuti lehekülgi tema visandiplokist. Piltide kõrval on esitatud sündmusi Iloni elust ja sellest, mis samal ajal Eestis, tema esimesel kodumaal toimus.

Näituse kuraator on Katrin Ehrlich, tekstid on kirjutanud Krista Kumberg. Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus „Iloni pildi vägi. 50 aastat Ilon Wiklandi loomingut“ on üleval Iloni Imedemaa teise korruse näitusesaalis. Esimese korruse galeriis näeb kunstniku loomingu püsinäitust „Olen alati siin“.

2004. aastal kinkis kunstnik Ilon Wikland oma raamatuillustratsioonide originaalid Eesti riigile. 2006 avati Haapsalus Läänemaa Muuseumile kuuluvas Kooli 5 hoones Ilon Wiklandi galerii. 2009 avati samas teemakeskus Iloni Imedemaa.