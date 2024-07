Nõva harrastuskunstnikud avasid Haapsalus ühisnäituse

Nõva harrastuskunstnikud Inge Teslikova ja Andrus Liiva avasid läinud nädalal Haapsalu kunstikooli majagaleriis suvise ühisnäituse „Õli ja savi“ – Teslikova eksponeerib viimase nelja aasta õlimaale, Liiva viimase paari aasta keraamikat, mis on valminud Nõva savikojas Kairit Erriti juhendamisel.

Just Nõva savikoda ongi see, mis kahte kunstnikku ühendab: seal käivad nad mõlemad voolimas. Liiva märkis, et hakkas keraamikaga tegelema alles mõne aasta eest, kui jäi pensionile. Teslikova ettepanek koos näitus teha üllatas teda väga.