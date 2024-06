Laikmaa muuseumis tuleb Herald Eelma graafikanäitus

Laupäeval kell 14 avatakse Ants Laikmaa muuseumis näitus Läänemaal Puises elava graafiku Herald Eelma loomingust.

Graafik ja illustraator Herald Eelma tähistas sel aastal 26. märtsil oma 90. sünnipäeva. Laikmaa muuseumi näitusel on väljas nii illustratsioonid kui iseseisvad graafilised tööd.

1959 lõpetas Herald Eelmaa cum laude Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala. Ta on töötanud vabakunstniku ning õpetajana Eestis ja Soomes, tema looming on pälvinud rohkelt tunnustust nii kodu- kui välismaal. Eelma on illustreerinud romaani „Tõde ja õigus”, eepose „Kalevala”, luuleteose „Peer Gynt” jt.

Eelma on Eesti kunstnike liidu auliige ja 1999 tunnustati teda Valgetähe teenetemärgiga.

Näitus jääb Ants Laikmaa muuseumis avatuks 10. augustini. Muuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani kl 11-17.