Graažiteatri vedaja sai regionaalmaasika auhinna

Noarootsis Teeristi villa Teatrigaraaži rajanud ning seal etendusi ja kontserte korraldav Kristjan Kuldmaa võttis täna peaministrilt ja regionaalministrilt vastu regionaalmaasika auhinna.

Regionaalmaasika auhinnaga tunnustatakse Eesti tublimaid inimesi ja ettevõtteid regionaalarengusse panustamise eest.

Sel aastal esitati konkursile 19 regionaalarengut toetavat kandidaati. Kandidaatide seas oli nii neid, kes edendasid piirkonna majandust töökohti luues, pakusid piirkonnale omaseid tooteid ja teenuseid või aitasid muul moel kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule.

Laureaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid Eesti linnade ja valdade liidu, SA Kodanikuühiskonna sihtkapitali, Eesti kaubandus-tööstuskoja, Eesti põllumajandus-kaubanduskoja ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindajad.

Regionaalminister Piret Hartmani sõnul on Regionaalmaasikast saanud tore traditsioon ja tänavu antakse auhinda välja juba 11. korda. „Igal aastal on olnud auhinnasaajate hulgas kohalikke algatusi ja üritusi, mis on saanud tuntuks üle Eesti,“ rõõmustas regionaalminister.

Auhinnasaajaid tunnustati Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

Regionaalmaasika 2024. aasta laureaadid on: