Stiilse maakodu loomine: loodusesse sulanduva aiamööbli valimine on imelihtne

Foto: 1a.ee

Suvine aeg on Eestimaal imekena ja eestlased on harjunud soojadel päikeselistel päevadel veetma võimalikult palju aega õues, et võtta päikesest viimast. Kui sinu maja ümbritseb aed või sinu korteril on rõdu, saad omale luua mõnusa pelgupaiga, kus juua hommikukohvi või õhtupoolikuti ja nädalavahetustel lõõgastuda. Maakodu või suvila omanikud saavad sobiva aiamööbli valimisega muuta oma koduaia hubaseks ajaveetmiskohaks, milles möödub aeg märkamatult kiiresti.

Milline aiamööbel oma koju valida?

Aiamööbel on lai tootekategooria, mille alla on grupeeritud hulganisti erinevaid aia sisustuselemente. Kui hakkad ette võtma plaani oma suvila või maakodu õuemööbli uuendamiseks, võid avastada, et valik on ootamatult kirju. Selleks, et valiku tegemist veidi lihtsustada, toome välja populaarsemad mööbliesemed, mida maakodude hoovides võib näha ning mille soetamist võiksid sinagi kaaluda.

Investeeri omavahel kokku sobivasse mööblikomplekti

Stiilne, ilmastikukindel ja sinu aia stiiliga kokku sobiv mööblikomplekt on kulda väärt valik. Mööblikomplektid võimaldavad luua tervikliku disainiga puhkenurga, millest on raske lahkuda. Need, kes vajavad vaid väikest istumisnurgakest, võivad valida minimalistliku komplekti nagu Progarden Jungle, millesse kuulub kohvilaud, diivan ja kaks tugitooli.

Foto: 1a.ee

Sagedaste kokkusaamiste korraldajad või suure sõpruskonnaga inimesed võiksid valida hoopis sellise komplekti, millesse kuulub suur söögilaud ja rohkelt istumisvõimalusi. Aiamööbli komplektide valikust leiab iga huviline kindlasti sellise, mis teda kõnetab. Enne ostu sooritamist veendu, et komplekt on sinu ootustele vastav: piisavalt ilmastikukindel, sobivas stiilis ja paraja hulga istumiskohtadega.

Lamamistoolid ja pingid sobivad suvitamiseks

Päevitada armastajad teavad kindlasti, et lamamistool on tavalise aiatooliga võrreldes hoopis teine tera – pikaajalisel peesitamisel on lamamistooli ergonoomsus ja selle istenurga muutmise võimalused sageli olulisemad kui tooli välimus. Maakoju võiks valida puidust valmistatud voolujoonelise lamamistooli nagu Domoletti Como – akaatsiapuust valmistatud heledat tooni tool ei riiva silma ega tõmba tähelepanu kaunitelt lilleaedadelt enda peale.

Foto: 1a.ee

Kaunite lilleaedade imetlemiseks on sobivaim istumisvahend hoopis klassikaline aiapink, millel on aednikul mõnus korraks hinge tõmmata ja tehtud töö tulemusi nautida. Maakoju sobivad aiapingid on valmistatud puidust või metallist. Näiteks tootja Besk pink on valmistatud metallraamist ja puidulippidest, mis ei lähe päikeselõõsa käes kuumaks.

Foto: 1a.ee

E-poodides võib aga leida ka tugevast plastikust valmistatud pinke, mis näevad kaugelt vaadates välja nagu oleksid valmistatud puidust. Täpselt sama hea kui Besk näeb välja ka 1a.ee e-poes leitav pink, mille istumisosa ja seljatugi on valmistatud puitu imiteerivast plastikust.

Foto: 1a.ee

Varikatused leevendavad päikeselõõska

Eestimaa suved lähevad järjest soojemaks ja päike kipub aina palavamalt paistma ja seetõttu on maakodude hoovides järjest sagedamini näha varikatuseid, mis aitavad kuuma päikese käest peitu pugeda ka looduslikult varjuvabades hoovides. Varikatus on suurepärane täiendus aiamööbli komplektile:

Seda on kerge teisaldada

Selle alla saab paigutada kõik oma mööblitükid

Pakub kaitset nii päikese kui vihma eest

Olenevalt varikatuse mudelist võib sellele olla võimalik paigaldada ka putukavõrgud või privaatsust lisavad kardinad, mis lubavad ka sääsekartlikel inimestel suveõhtust viimast võtta.

Foto: 1a.ee

Ripptool ja võrkkiik kui hubased õuepesad

Munakujulised pehmete patjadega ripptoolid on terrasside, rõdude ja õuealade sisustamisel kirsiks tordil: ripptool võtab vähe ruumi, aga pakub mõnusat ja mugavat pesa, kuhu raamatu või teetassiga maha istuda. Ripptoolide põhikonstruktsioon on tavaliselt valmistatud metallist, mis muudab selle vastupidavaks valikuks ning ripptooli patju saab vajadusel ka näiteks kuuris või toas hoiustada. Patjade vahetamine annab võimaluse riputatava aiatooli välimust muuta enda stiili jaoks sobivaks või sobitada seda teiste aiamööbli elementidega.

Kui leiad, et sinu aiast on puudu üks korralik ripptool, võiksid kindlasti kaaluda selle hankimist, sest riputatavas aiatoolis armastavad istuda nii noored kui vanad, nii kodulised kui külalised. Need, kes hindavad maakodu õueala kujundamisel looduslähedasi toone, võiksid pilgu pöörata ripptoolile Masterjero Brownie – pruun ja must välimus sulandub loodusega imehästi ning mõjub tagasihoidliku, kuid elegantsena.

Foto: 1a.ee

Mööblit ja aiatööriistu hoiusta aiakuuris

Aiakuur on vajalik lisand nendesse kodudesse, kuhu kipub rohkelt kraami kogunema, aga hoiustusruumi jääb väheks. Aiakuurid on tavaliselt väikesed ja võtavad aias vähem ruumi kui 20 m² ehk nende püstitamiseks ei ole vajalik esitada ehitusteatist. Üks selline variant on Keter Darwin 6×8 – see 4,6m² kuur on täpselt parajas mõõdus, et sinna mahuks ära väiksemad mööblitükid ja aia korrastamise tööriistad ja väiksem muruniiduk. Kui plaanid hankida 20 m²-st suuremat aiakuuri, peaksid küsima kohalikust omavalitsusest infot dokumentatsiooni esitamise vajalikkuse kohta.

Enne valiku tegemist mõtle järele, mida sa soovid aiakuuris hoiustada – kas sinna peaks mahtuma aiamööbel, tööriistad, muruniiduk, mänguasjad või ka hooajalised aiakaunistused – ning vali pigem suurem kui väiksem kuur.

Foto: 1a.ee

Aiakuur võib olla valmistatud puidust või plastikust ning see transporditakse kohale moodulitena, mida on juhendi järgi lihtne kuuriks kokku panna. Plastikust aiakuurid on ilmastikukindlad ja neid on lihtne vajadusel ühest asukohast teise teisaldada. Nende põhiline puudus on vajadus kuur korralikult maa külge kinnitada – vaid 50–150 kilo kaaluvad plastikust aiakuurid võivad tuulise ilmaga päevadel muidu oma asukohta vahetada.

1a.ee veebikaubamajast leiad suurepärase valiku erinevatest materjalidest valmistatud ja erinevatesse hinnaklassidesse kuuluvat aiamööblit. Meie tootevalikuga saad sisustada nii tagasihoidliku rõdunurga kui ka suurema seltskonna jaoks mõeldud terrassi.

Vali välja oma vajadustele vastav stiilne ja looduslähedane aiamööbel ja naudi suvist aega täiel rinnal.