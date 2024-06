Selgusid riigieksamite tulemused

Riigieksamite tulemused on testide andmekogus (EIS) avalikustatud ning õpilastele riigieksamitunnistused kättesaadavaks tehtud. Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeles.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 803 eksamitegijat, kellest 8721 on gümnaasiumiõpilased, 1595 kutseõppeasutuste õpilased ja 487 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10 324, kellest 8418 olid gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 olid keskhariduse varem omandanud.

Haridus- ja Noorteameti eksamite ja uuringute keskuse juht Aimi Püüa toonitab, et tegemist on esmaste tulemustega 18. juuni seisuga. Sügisel avalikustatakse lisaks riigieksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid. “Tulemused näitavad, et meie õpilased on jätkuvalt väga tublid. Ka sel aastal ootab Haridus- ja Noorteamet riigieksamil maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanuid pidulikule tänuüritusele. Kokku on neid sel aastal 91,” rõõmustas Püüa.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus on sel aastal 57,8 ja eksamit tegi 7672 eksaminandi. 100-punktise tulemuse saavutas sel korral kolm eksamitegijat.

Võrreldes 2023. aastaga on riigieksami tulemus tõusnud kahe protsendipunkti võrra. Esmase analüüsi järgi on näha tõusutrendi nii lugemis- kui kirjutamisülesannete tulemustes, kuid veidi suurem on see lugemisosas.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli õpilasel võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksamit tegi 4142 ja laia matemaatika eksami 5151 eksaminandi.

Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on 39,6 ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 52,8. 100 punkti saavutas kitsa kursuse matemaatika eksamil kaheksa eksaminandi ja laia matemaatika eksamil 72 eksaminandi.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on keskmine tulemus laia kursuse eksamil langenud 6,8 punkti võrra ja kitsa kursuse eksamil saavutati keskmiselt 6 punkti võrra parem tulemus.

Võõrkeele eksamid

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 4339 eksaminandi, kellest saavutas B1-taseme 30,6% ja B2- taseme 48,1%. Eksami keskmine tulemus oli 67,3%. 100-punktilise tulemuse saavutasid kolm eksamitegijat.

B1- või B2-taseme saavutanud eksaminandide hulk jäi sarnaseks võrreldes eelnevate aastatega (2023 saavutas B1-taseme 29,5% ja B2-taseme 50,8% eksaminandidest; 2022 saavutas B1-taseme 28,6% ja B2-taseme 47,5% eksaminandidest).

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 26. juunini elektrooniliselt testide andmekogus (EIS) või eelnevalt registreerudes Haridus- ja Noorteametis kohapeal.

Apellatsioone saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuse teatavaks tegemisest.

Taustainfo: 2018-2024 eksamitulemused

Eesti keel

Eksaminande Keskmine 100 punkti saajaid 2018 6529 62,2 3 2019 6679 62,0 7 2020 6027 61,6 7 2021 6538 60,3 4 2022 7051 60,5 5 2023 7220 55,8 1 2024 7672 57,8 3

Eesti keel teise keelena

Eksaminande Keskmine 100 punkti saajaid B2 taseme saavutanuid 2018 2037 63,4 7 1246 (61,2%) 2019 2329 63,5 16 1367 (58,7%) 2020 1779 67,8 6 1233 (69,3%) 2021 2251 63,5 4 1363 (60,6%) 2022 2372 55,9 2 1199 (50,5%) 2023 2483 57,9 9 1287 (51,8%) 2024 2481 57,3 5 1247 (50,3%)

Matemaatika (kitsas)

Eksaminande Keskmine 100 punkti saajaid 2018 3707 37,4 8 2019 3718 36,4 2 2020 2356 36,4 1 2021 2420 43,2 5 2022 3926 32,2 5 2023 3992 33,6 4 2024 4142 39,6 8

Matemaatika (lai)

Eksaminande Keskmine 100 punkti saajaid 2018 4116 55,6 37 2019 4466 51,1 39 2020 4 256 51,0 13 2021 4 247 49,8 22 2022 4738 55,5 23 2023 4879 59,6 104 2024 5151 52,8 72

Inglise keel