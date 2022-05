Lääne-Nigula lasteaiad koonduvad ühe juhi alla

Lääne-Nigula vald tahab tulevast aastast üheks liita kuus valla lasteaeda.

Lääne-Nigula vallas on kokku kaheksa lasteaeda, millest kahte – Noarootsi ja Nõva lasteaeda – ühendamisplaan ei puuduta, sest need lasteaiad on kooliga ühise juhtimise all.

Lääne-Nigula vallavalitsuse liikme Jüri Bachmani sõnul on ülejäänud kuus valla lasteaeda eri suuruse ja juhtimisstiiliga. Praegu on igal lasteaial eraldi direktor, kelle ülesannete hulka kuulub nii lasteaia juhtimine, arendamine, planeerimine, õppetegevusega seonduv, ehitustööd kui ka tualettpaberi hankimine. Plaani järgi liidetakse kõik lasteaiad üheks 20 rühmaga Lääne-Nigula lasteaiaks.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!