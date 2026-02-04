Taebla selts korraldas talvise fotovõistluse

Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 0:53

Taebla selts kuulutas välja talvise fotovõistluse, mis on esimene neljast: tulemas on ka kevadine, suvine ja sügisene pildikonkurss, et välja anda kodukoha 2027. aasta kalender.

Taebla seltsi juhatuse liige Mikk Lõhmus ütles, et mõte kodukoha pildivõistlus ja kalender teha tuli tal ise fotografeerides. „Üle mitme aasta on korralik talv ja võimalus pildistada talvist Taeblat,” sõnas ta.

Kui neli fotovõistlust läbi, paneb selts neist kokku Taebla kalendri, kus on pilte igast aastaajast. „Sügiseks on pildid koos ja aeg kalender kokku panna,” märkis Lõhmus.

Varem midagi sellist Lõhmuse sõnul tehtud ei ole. „Näituse teeme fotodest ka,” ütles ta.

Taebla talvine fotovõistlus kestab 31. märtsini.

Taebla selts on viieaastane, liikmeid on seitse.