Lääne Elu paberleht neljapäeval, 5. veebruaril

Puiduerialad vaevlevad õpilaste puuduses

Puidueriala õpetajad ja mööblitootjad pidasid Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) nõu, kuidas ala noorte seas populaarsemaks muuta – probleeme on palju, imerohtu aga mitte.

Muinsuskaitse toetusraha läheb suuresti katuseparanduseks

Muinsuskaitseameti tänavustes toetusvoorudes oli Läänemaal toetusest ilma jäänud objekte rohkem kui neid, mida toetati. Suurem osa toetusrahast kulub katusetöödeks.

Reportaaž: Räpist Brockmannini ehk Kaks ja pool kilomeetrit värsse

Idee peita Linnamäe vahele ära viisteist luuletust, kanda peidukohad kaardile ja kutsuda inimesed orienteeruma tundub nii intrigeeriv, et see asi lihtsalt tuleb ise läbi teha.