Haapsalu aselinnapeadest said abilinnapead

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Haapsalu linna juhivad nüüd linnapea ja abilinnapead. Foto: Juhan Hepner
Haapsalu volikogu võttis läinudreedesel istungil ühehäälselt vastu linna uue põhimääruse, mis muu hulgas muutis aselinnapea ametinimetuse abilinnapeaks.
Kaks volinikku, Martin Judanov ja Tõnu Parbus esitasid põhimääruse teiseks lugemiseks kokku kaheksa muudatusettepanekut, millest osaga pärast arutelu mõne muudatusega arvestati ning osa võeti tagasi.
Nii näiteks saab linna antud autasusid ära võtta siiski
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