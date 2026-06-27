Maatüdruk Virumaalt tüürib Läänemaa sporti

Ülle Lass ütleb, et Läänemaal polnud raske juuri alla ajada, sest see on üks imearmas koht. Foto: Andra Kirna

Tänavu veebruaris täitus 60 aastat Virumaal suuskadel üles kasvanud ja end maatüdrukuks nimetaval Ülle Lassil, kes on pikalt hoidnud kätt Läänemaa spordielu tüüril.

„Suuresti on minu töö olnud tõesti ka medalite kaela panemine, igasugused galad, autasustamised ja tänamised,” ütleb spordiliidu Läänela peasekretär Lass ise muigamisi.

Peatselt saja-aastaseks saavat Läänelat asus Lass juhtima 13 aastat tagasi. Sellele eelnes töö õpetajana, aga ka noorte- ja sporditegevuste edendajana Lääne maavalitsuses.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tegi kogu aeg sporti

Ülle Lass on pärit Kadrinast ja ütleb enda kohta uhkusega, et on täitsa maatüdruk. „Olen ise Lääne- ja abikaasa Ida-Virumaalt. Kokku saime ülikoolis,” sõnab ta.

„Ema-isa olid maainimesed, tegid maatööd,” räägib Lass. Veterinaarist ema töötas karjalaudas brigadirina ja isa oli samas karjak. Kaks venda on jäänud Lääne-Virumaale: üks, p