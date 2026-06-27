Vallavanemate välimääraja: kas ma räägin siin mingi aktivistiga või?

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Vallavanemate tüübid. Illustratsioon: Karel Rahu

Mitmekümne aasta pikkuse vaatluse järel liigitab toimetuse ajakirjanike pilk Läänemaa vallavanemad üheksasse kategooriasse.

Võetagu heaks või pandagu pahaks, aga siin nad on: valgustatud tüüp, superstaar, vana kala, palgasõdur, närveerija, töösipelgas, ema Teresa, veidrik ja pätt. Kui keegi tunneb, et jäi ülekohtuselt välja, siis antagu toimetusele teada. Lisame.

Valgustatud tüüp

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Naaseb suurlinnast koduvalda, perifeeriasse. Tõelisse pommiauku, mida me keerutame. Võtab üle isatalu, soetab Kihnu maalambad ja rajab naeripõ