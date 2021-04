Volikogu kinnitas Janno Randmaa üksmeelselt vallavanema ametisse

Lääne-Nigula volikogu tänase istungi esimeseks päevakorrapunktiks oli vallavanema valimine.

Hääletame VOLIS-keskkonnas, seega valimiskomisjoni ei moodustata, hääletustulemuse teeb kindlaks elektrooniline süsteem, selgitas volikogu esimees Neeme Suur.

Kuu aega tagasi vallavanema ametist lahkunud, praeguseks oma volikogu liikmelisuse taastanud Mikk Lõhmus tegi ettepaneku vallavanemaks valida Martna osavallavanema Janno Randmaa. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Randmaa ütles, et on endale aru andnud, et tegemist on lühikese tööotsaga, aga see ei tähenda, et võiks lasta vabajooksuga. Ka selles volikogus võetud otsuseid tuleb hakata täitma, nentis Randmaa.

“Tuleb tagada vallavalitsuse süsteemis töine õhkkond, nagu see on ka siiani olnud. Eesmärk on stabiilne edasiminek ja teatepulk auväärselt üle anda,” lausus Randmaa. “See on suure valla eripära, et üldistes ajades oleks tagatud ühte jalga käimine, see paks tagama efektiivsuse ka tulevikus.”

Volikoguliikmeil oli vallavanema kandidaadile ka küsimusi.

