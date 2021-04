Erakonnad linnapea kandidaatide avaldamisega ei kiirusta

Kuigi Reformierakond avalikustas oma linnapeakandidaadi juba veebruari alguses, siis teised erakonnad ja valimisliidud niipea oma linnapea kandidaati ei avalda.

„Me tuleme linnapea kandidaadiga välja enne jaanipäeva,” ütles Läänemaa Keskerakonna piirkonna esimees Jaanus Karilaid.

Kuigi Karilaid veel nimedest rääkida ei soovinud, ütles ta, et praegu on Keskerakonnal valikus kolm kandidaati – kõik naised. „Praegu on naiste ajastu – õiguskantsler on naine, peaminister on naine, president on naine, Haapsalu linnapea kandidaat on naine,” ütles Karilaid.

