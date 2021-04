Valitsus arutab piirangute leevendamist tuleval nädalal

Peaminister Kaja Kallase sõnul sõltub piirangute leevendamine selles, kui palju on erinevad näitajad langenud, valitsus hakkab esimesi leevendamis arutama tuleval nädalal.

„Nakatumine läheb alla, aga mitte piisavalt kiiresti,” ütles Kallas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil. „Peale jälgima, et platoo, kust alates avame, oleks piisavalt madal.” Peaminister kinnitas, et valitsus ei taha piiranguid hoida rohkem kui vaja, ent piirangute leevendamiseks on vaja kindlust, et näitajaid ei hakka uuesti kerkima tasemele, kus meditsiinisüsteem saab üle koormatud.

„Tuleme nende [avamis]otsuste juurde järgmisel nädalal,” sõnas ta.

„Teise laine selgroog on murtud Eestis,” sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Ta avaldas lootust, et järgmisel nädalal saab valitsus kokku leppida esimeste piirangute leevendamise osas.