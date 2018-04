Vormsi vallavanemaks sai Ene Sarapuu

Vormsi volikogu valis täna saarevalla uueks vallavanemaks Ene Sarapuu.

Salajasel hääletusel oli Sarapuu poolt kõik seitse hääletanud volikogu liiget. Kõik volinikud olid nõus ka sellega, et vallavanem hakkab saama palka 1950 eurot kuus.

Vallavanema kandidaadiks esitas Sarapuu valimisliit Terve Vormsi, kellele kuuluvad kõik üheksa kohta Vormsi volikogus.

Vallavanema kandidaadiks esitatud Sarapuu ütles volikogule, et Vormsil on viimasel ajal palju investeeringuid ellu viidud. Probleemidest nimetas ta ühe teemana kooli püsimajäämist ja samuti kevadel üles kerkinud vallateede küsimus, aga selles osas on juba lepingud sõlmitud. “Probleeme on ja inimesi on ka. Probleemid on selleks, et neid koos saare elanikega lahendada,” ütles Sarapuu.

Sarapuu on varem kahel korral ka Vormsi vallavanem olnud.

Senine vallavanem Tanel Viks jääb vallavolikogu liikmeks, vahetades seal välja vallavanemaks saanud Ene Sarapuu.