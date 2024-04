Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel teatas reedel Facebooki grupis Vormsilased, et astub tagasi.

„Intriigi ei tasu otsida,” ütles Kaabel oma ootamatu tagasiastumise kohta Lääne Elule.

„Poliitika on meeskonnamäng, aga tundub, et meeskonda enam varasemal kujul ei ole ja siis on muutused paratamatud,” põhjendas viimastel valimistel nimekirja Avatud Vormsi võidule viinud Kaabel. Avatud Vormsil on seitsmeliikmelises volikogus neli kohta.