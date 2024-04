Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. aprillil

Läänemaal vaktsineeritakse kriitiliselt vähe lapsi

Möödunud aasta seisuga oli Läänemaal iga kolmas väikelaps raskete nakkushaiguste vastu õigel ajal vaktsineerimata. Kui veel enne koroonakriisi, 2019. aastal oli kuni kaheaastaste laste vaktsineeritus Läänemaal üle 90 protsendi, jäädes alla maailma terviseorganisatsiooni WHO soovitusliku 95 protsendi, siis mullu oli kaitsesüste saanud vaid 66,8 protsenti Läänemaa väikelastest. See on Eesti maakondadest kõige madalam tulemus.

Riinu Raasuke: kutsehariduses on maru põnevad ajad

Haapsalu kutsehariduskeskust (HKHK), nagu teisigi Eesti kutseõppeasutusi, ootab reform, mis direktor Riinu Raasukese sõnul toob kooli rohkem noori inimesi ja muudab õppeaja pikemaks.

Haapsallane kinkis lasteraamatukogule 3000 piltpostkaarti

Haapsallane Ester Kõrvits kinkis oma 92. sünnipäeva puhul Haapsalu lasteraamatukogule osa oma üle 20 000 piltpostkaardist koosnevast kogust. „Postkaardipidu,“ ütleb Kõrvits. 12. aprillil sai Kõrvits 92aastaseks. Seda on juba kah ja Pipi Pikksuka kombel otsustas ta teha kingituse hoopis teistele: 17 nummerdatud albumit, kus on täpselt 2803 piltpostkaarti 1902.–2020. aastast.