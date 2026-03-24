Hoolekogu ostab Risti koolile projektori

Risti perepäev. Foto: Sven Köster

Risti kooli perepäeval alguse saanud kampaania raames koguvad lapsevanemad raha koolile projektori ostmiseks.

Risti kooli vanematekogu esimees Andres Roosma ütles, et esimese hooga on arvele laekunud ligi 500 eurot. Eesmärk on koguda 2000 eurot lakke kinnitatava projektori jaoks.

Perepäeva korraldas Risti kooli hoolekogu ka mullu, kui koguti raha