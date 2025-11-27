Risti koolis käis kadritrall

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 22

Kadrilaupäeval pidasid Haapsalu muusikakooli ja Risti kooli õpilased koos oma õpetajate, Lõõtsanøøpide noorte muusikute ning juhendajate Rasmus Kadaja ja Margus Põldsepaga Risti koolimajas kadritralli.

Tralli korraldaja Kail Visla ütles Lääne Elule, et nii on see olnud aastast 2018, mil Eesti folkloorinõukogu kuulutas välja ettevõtmise nimega „Hakkame santima”.