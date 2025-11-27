Risti koolis käis kadritrall

Kuula artiklit, 2 minutit ja 26 sekundit
Risti kadritrall_andra (1)
Kadritrall Ristil. Foto Andra Kirna.
Risti kadritrall_andra (2)
Kadritrall Ristil. Foto Andra Kirna.
Risti kadritrall_andra (4)
Kadritrall Ristil. Foto Andra Kirna.
Kadrilaupäeval pidasid Haapsalu muusikakooli ja Risti kooli õpilased koos oma õpetajate, Lõõtsanøøpide noorte muusikute ning juhendajate Rasmus Kadaja ja Margus Põldsepaga Risti koolimajas kadritralli.
Tralli korraldaja Kail Visla ütles Lääne Elule, et nii on see olnud aastast 2018, mil Eesti folkloorinõukogu kuulutas välja ettevõtmise nimega „Hakkame santima”.
