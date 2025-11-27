Risti koolis käis kadritrall

Andra Kirna

andra@le.ee

Kadritrall Ristil. Foto Andra Kirna.
Kuula artiklit, 2 minutit ja 26 sekundit
0:00 / 2:26
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 22

Kadrilaupäeval pidasid Haapsalu muusikakooli ja Risti kooli õpilased koos oma õpetajate, Lõõtsanøøpide noorte muusikute ning juhendajate Rasmus Kadaja ja Margus Põldsepaga Risti koolimajas kadritralli.

Tralli korraldaja Kail Visla ütles Lääne Elule, et nii on see olnud aastast 2018, mil Eesti folkloorinõukogu kuulutas välja ettevõtmise nimega „Hakkame santima”.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT