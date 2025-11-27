Liisa Pakosta: mida on Eesti inimestel Istanbuli konventsioonist võita?

Viimastel nädalatel on mõni poliitik rääkinud, et Eesti ei vaja enam laste ja naiste kaitseks vägivalla eest mõeldud Istanbuli konventsiooni. On isegi öeldud, et see kokkulepe on mingisugune „Trooja hobune”, millega toodavat sisse „sooideoloogiaid”. Õnneks ei ole see tõsi.

Esmalt sellest, mida Istanbuli konventsioon ei tee: see ei muuda Eesti perekonnaõigust, ei nõua kuskilt otsast sooneutraalset ühiskonda ega sea kahtluse alla perekonda kui ühiskonna alusmüüri.