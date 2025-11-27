Hispaania köök sobib eesti maitsemeelega

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Lääne-Nigula valla Hispaania kultuurinädala puhul kogunes esmaspäeva õhtul Soolu küla Peetri tallu väike seltskond, et talu perenaise Helen Pohla käe all teha tutvust hispaania köögiga.

Soolu külas väikest majutuskohta ja kodurestorani pidav Helen Pohl ise puutus hispaania köögiga esimest korda kokku 2012. aastal, kui ta kandideeris Eestis resideeruva Hispaania suursaadiku kokaks. „Sisuliselt kodukoka taustaga võitsin endalegi üllatuseks selle konkursi,” ütles ta.

Pohla sõnul ei tahtnudki saatkonna töötajad professionaalset kokka. „Nad tahtsidki, et ei oleks väga kogemusi, sest siis nad saavad mind ise tuunida,” muigas ta. Tema sõnul käisid saatkonna hispaanlastest töötajad teda vahel juhendamas ja õpetamas ning saadikule endalegi meeldis aeg-ajalt süüa valmistada.

Nelja aasta jooksul suursaadiku residentsis puutus Pohl kokku kahe saadikuga. Esimene neist oli üksik mees, ke