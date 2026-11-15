Trynova võitis kodus karikaetapi

Pühapäeval Haapsalus peetud U20 Eesti karikaetapi võitis naistest Julia Trynova, meeste võistlusel tuli Joonas Laanesaar kolmandaks.

Trynova alistas raskusteta kõik vastased. Esimeses ringis oli ta vaba. 16 hulgas oli Trynova 15:5 üle Taissa Karsakovast ja veerandfinaalis alistas 15:8 Hella-Lee Talu. Poolfinaalis oli Trynova vastaseks Maria Vares, keda Trynova võitis 15:6 ja finaalis oli Haapsalu vehkleja 15:9 parem Aleksandra Nikolajevast.

Naiste võistlusel pääses Trynova kõrval põhivõistlusele ka Mia Delisa Mäemurd, kes pidi esimeses ringis vastu võtma 10:15 kaotuse Diana Ivanovalt ja sai 22. koha.

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Meeste võistlusel oli haapsallastest edukaim Joonas Laanesaar, kes sai kokkuvõtteks