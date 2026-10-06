Vanalinnas muutus liiklus talviseks

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Rootsituru ringil pidevalt muutuv liikluskorraldus teeb autojuhid ettevaatlikuks. Foto: Malle-Liisa Raigla
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Rootsiturul on taas ringristmik. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu vanalinnas kehtib taas talvine liikluskord ja Rootsituru ring on taas ringristmik.

Samuti on Karja tänaval parkimine taas lubatud.

Suvine liikluskord kehtib, et kohvikud saaksid püsti panna väliterrassid. Nende tõttu on suviti Karja tänaval piirkiirus alandatud, parkimine keelatud ja Rootsituru ring tavapärane ristmik.

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Nüüd on kohvikud oma terr

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