Vanalinnas muutus liiklus talviseks

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Haapsalu vanalinnas kehtib taas talvine liikluskord ja Rootsituru ring on taas ringristmik.
Samuti on Karja tänaval parkimine taas lubatud.
Suvine liikluskord kehtib, et kohvikud saaksid püsti panna väliterrassid. Nende tõttu on suviti Karja tänaval piirkiirus alandatud, parkimine keelatud ja Rootsituru ring tavapärane ristmik.
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Nüüd on kohvikud oma terr
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