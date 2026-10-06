Mesinikud said toetust

Lääne Elu

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Mesitaru. Foto: Juhan Hepner

Mesinikud said mais esitatud taotluste põhjal kätte tänavuse mesilaspere toetuse.

Läänemaal taotles toetust kaheksa mesinikku, kellele maksti kokku 9260 eurot. Mullu sai maakonnas toetust 14 mesinikku ja nende toetuste kogusumma oli poole suurem.

Tänavune toetus on 22,92 eurot mesilaspere kohta, kuus senti enam kui mullu.

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Kokku maksti Eestis mesilaspere

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