Haapsalu lasteraamatukogu pidas sünnipäeva

Haapsalu lasteraamatukogu tähistas saalitäie sõprade seltsis reedel oma 75. sünnipäeva, kostitades külalisi karmoškamängu, õunamoosi ja meenutustega.

Tegutsemisaastate sisse jääb kolm nime, kolm maja ja terve hulk küsimusi, millele peale lasteraamatukoguhoidjate ei oska vastata keegi. Vaid nemad suudavad välja otsida i-tähega raamatu, millel on kollased kaaned, või teose, mis käib hamba alla (ehk „Sööbiku ja Pisiku”).

Vaid nemad leiavad riiulist üles Mats Ristmäe (tegelikult Karl Ristikivi) lastejutud. Või selliste pealkirjadega raamatud nagu „Pallipoisid” ja „Siuke mulk” („Pál-tänava poisid” ja „Säärane mulk”).

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Vaid lasteraamatukoguhoidjad vastavad küsimusele „Kas teil niiti ja nõela on?” asjatundlikult üle prillide vaadates „Kes on autor?” ja ehmatavad kaameks, kui kamp sõjakaid gümnasiste paar minutit enne sulgemist sisse vajub ja nõuab tun