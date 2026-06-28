Virtsu merepäevajooks tuleb juba seitsmendat korda

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2022. aasta Noortejooksu parimad. Foto: erakogu

Virtsu aasta suurim kultuurisündmus, Merepäev toimub tänavu 59. korda, 2019. aastast korraldab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi samal ajal Merepäeva jooksu.

11. juulil algusega kell 11.00 korraldab klubi järjekorras juba seitsmenda jooksuürituse. Varasematel aastatel on Virtsu jooksule leidnud tee paljud Eesti pikamaajooksjad, kes on jooksnud häid aegu.

Aastate jooksul on paaril korral vingerpussi mänginud ka ilm. Ühel aastal tuli jo