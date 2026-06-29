Suvised vigastused: apteeker annab nõu, kuidas vigastusi õigesti ravida ja arme vältida

„Suvekuudel näeme ka apteegis selgelt rohkem väiksemaid vigastusi kui muul ajal aastas,“ lausus Nelis. „Inimesed on rohkem liikvel – sõidetakse rattaga või tõukerattaga, käiakse matkamas, grillitakse ja veedetakse aega looduses. Selle tulemusena võib juhtuda rohkem kukkumisi, marrastusi, lõikehaavu ja põletusi, mis enamasti ei ole tõsised, kuid vajavad siiski korrektset esmaabi ja õigeid vahendeid.“

Apteekri sõnul algab esmaabi alati haava puhastamisest ning just siin tehakse kõige rohkem vigu. “Haav tuleks esmalt loputada puhta voolava veega, et eemaldada mustus ning vähendada infektsiooniriski. Kui haav veritseb, tuleb seda õrnalt suruda steriilse sidemega kuni verejooks taandub. Seejärel võib vajadusel kasutada haavale sobivat alkoholivaba antiseptikut. Alkoholi ei tohiks otse haavale panna, sest see võib nahakudet ärritada ja paranemist pidurdada. Kui haav on puhas, tuleks see katta sobiva plaastri või sidemega, et kaitsta seda edasise mustuse ja hõõrdumise eest,” rääkis Nelis.

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On müüt, et haav peab õhu käes kuivama

Apteeker rõhutas, et üks levinumaid müüte on arusaam, et haav peab õhu käes kuivama. “Tegelikult paraneb enamik pindmisi haavu paremini siis, kui haav on kaitstud ja seda hoitakse kergelt niiskes keskkonnas. See toetab kudede taastumist ja võib vähendada armistumise riski. Haava tuleks regulaarselt kontrollida ning sidet vahetada siis, kui see saab märjaks või määrdub. Samal ajal on oluline jälgida võimalikke põletikunähte nagu suurenev punetus, turse, valu, kuumus või eritis, mis võivad viidata infektsioonile,” ütles Südameapteegi proviisor.

Tema sõnutsi vajavad põletused eraldi tähelepanu, sest just suvel esineb neid sageli grillimise või lõkke tegemise tõttu. Esimese sammuna tuleb põletust kohe jahutada jaheda voolava veega vähemalt 20 minutit, kuid jääd otse nahale panna ei tohi, sest see võib kudet veelgi kahjustada. Pärast jahutamist tuleks põletus katta steriilse mittekleepuva sidemega, et kaitsta nahka edasise ärrituse eest. Päikesepõletuse korral kehtivad sarnased põhimõtted, kus esmane leevendus on jahutamine ja naha rahustamine ning päikese vältimine,” kirjeldas apteeker.

Haav tuleb hoida päikse eest kaitstuna

Apteeker Gerda Nelis rõhutas, et haava armistumine sõltub paljuski sellest, kui õigesti haava esimestest päevadest alates hooldatakse. “Oluline on vältida haava kratsimist või kooriku enneaegset eemaldamist, sest see võib kahjustada uut nahakudet. Samuti on soovitatav hoida haav päikese eest kaitstuna, sest UV-kiirgus võib muuta värske armi tumedamaks ja nähtavamaks. Vajadusel saab apteegist soetada silikoongeele või -plaastreid, mis aitavad armkoe teket ühtlustada ja vähendada selle nähtavust,” lausus Südameapteegi proviisor.

Kuigi paljusid suviseid vigastusi saab kodus edukalt ravida, on olukordi, kus tuleks pöörduda arsti poole. “Seda tasub teha siis, kui haav on sügav või selle servad ei püsi koos, verejooks ei peatu, haavas on mustust või võõrkehi, mida ei õnnestu eemaldada, põletus on ulatuslik või suurem kui inimese peopesa, tekivad selged infektsioonitunnused või vigastus on lapsel või eakal inimesel, kelle puhul võivad riskid olla suuremad. Samuti tasub kontrollida teetanusevastase vaktsineerimise kehtivust, kui haav on saadud mustuse, mulla või roostes esemega kokkupuutel,” pani apteeker kõigile südamele.

Ta soovitas suveks hoida kodus ja ka reisidel esmaabikomplekti, mis sisaldab alkoholivaba antiseptikut, erinevas suuruses plaastreid, steriilseid sidemeid, põletusgeeli või -spreid ning vahendeid näiteks putukahammustuste põhjustatud sügeluse ja turse leevendamiseks või külmetushaiguste sümptomite raviks. “Selline valmisolek aitab reageerida kiiresti ja vältida väikeste vigastuste muutumist suuremateks probleemideks,” ütles apteeker.

Kokkuvõttes on suviste vigastuste puhul kõige olulisem rahulik ja teadlik tegutsemine. Apteekri sõnul on puhas haav, õige esmaabi ja järjepidev hooldus just see, mis määrab paranemise kiiruse ning selle, kui hästi nahk taastub.