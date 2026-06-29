Melatoniin: mis see on ja millal sellest abi võib olla?

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Melatoniin on organismis loomulikult toodetav hormoon, mis aitab reguleerida meie une- ja ärkvelolekurütmi. Seda nimetatakse sageli ka „unehormooniks“, sest selle tootmine suureneb pimeduse saabudes ning annab kehale märku, et on aeg valmistuda magamaminekuks.

Kui soovid melatoniinitoodete kohta rohkem teada saada või endale sobivat toodet valida, leiad erinevaid võimalusi Euroapteegi melatoniini valikust. Kuigi melatoniin võib olla kasulik teatud uneprobleemide korral, on oluline mõista, kuidas see organismis toimib ja millal selle kasutamine on kõige põhjendatum.

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Kuidas melatoniin organismis toimib?

Aga tegelikult, mis on melatoniin ja kuidas see und mõjutab? Melatoniin ei pane inimest otseselt magama nagu rahusti. Selle peamine ülesanne on aidata kehal mõista, millal on õige aeg uinuda.

Melatoniini toodab ajus paiknev käbinääre vastusena pimedusele. Kui õhtu saabub ja valguse hulk väheneb, hakkab organism rohkem melatoniini tootma, aidates nihutada keha unerežiimi ning valmistada ette loomulikku uinumist.

Kuidas toimub organismi melatoniini tootmine?

Looduslik melatoniin järgib kindlat ööpäevast rütmi. Tavaliselt hakkab selle tase tõusma õhtul, saavutab kõrgeima taseme öö keskel ning langeb uuesti varahommikul enne ärkamist.

Tänapäeval võib seda loomulikku protsessi mõjutada kunstlik valgus, eriti nutiseadmete ja arvutiekraanide sinine valgus. Õhtune ekraanide kasutamine võib melatoniini tootmise algust edasi lükata, mistõttu muutub ka uinumine hilisemaks.

Millal on melatoniini kasutamine kõige kasulikum?

Melatoniin toidulisandina võib olla eriti kasulik olukordades, kus uneprobleemid on seotud häiritud ööpäevarütmiga.

Üks levinumaid kasutusvaldkondi on raskused uinumisel hilinenud unerütmi tõttu. Samuti kasutatakse melatoniini sageli ajavööndite vahetusest tingitud jet lag’i leevendamiseks ning vahetustega töötajate puhul, kelle tööaeg muudab tavapärast unegraafikut.

Parima tulemuse saavutamiseks on oluline, et melatoniini võtmise aeg oleks kooskõlas soovitud magamaminekuajaga.

Millal melatoniinist tõenäoliselt abi ei ole?

Oluline on mõista, et melatoniin ei ole klassikaline unerohi ega rahusti. Seetõttu ei pruugi see olla kõige tõhusam lahendus juhul, kui unehäirete peamiseks põhjuseks on stress, krooniline valu või ebatervislikud uneharjumused.

Melatoniin aitab eelkõige korrigeerida unerütmi, kuid ei mõjuta otseselt une sügavust ega kvaliteeti. Seetõttu tasub hoida ootused realistlikud ning pöörata tähelepanu ka üldisele unehügieenile.

Kuidas melatoniini kasutada: annus ja ajastus

Enamasti soovitatakse võtta 0,5–3 mg melatoniini umbes 30–60 minutit enne soovitud magamaminekuaega. Paljudel juhtudel võib melatoniin 1mg olla sama tõhus kui suuremad annused.

Turul on saadaval erinevad tooted, sealhulgas melatoniini tabletid, melatoniin 3mg ja melatoniin 5mg preparaadid. Sobiva annuse valikul tasub alustada võimalikult väikesest kogusest ning hinnata selle mõju.

Kui otsid, mis võiks olla parim melatoniin just sinule, sõltub sobiv valik inimese individuaalsetest vajadustest ja unerütmist. Kui sa ei ole kindel, milline toode või kasutusaeg võiks sulle sobida, tasub nõu pidada apteekriga.