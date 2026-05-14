Läänemaa käsitöömeistrite tööd on ERMis näitusel

Foto: Anu Pink

Eesti rahva muuseumi (ERM) Heimtali muuseumis avati kolmapäeval näitus „UKU. 60 aastat rahvakunstimeistrite koondise loomisest”, kus rahvakunstikoondise teiste jaoskondade tööde kõrval on esil ka Haapsalus ja Lihulas toodetu.

Läänemaal oli Ukul kaks jaoskonda: Haapsalus ja Lihulas. Haapsalu põhiline toodang olid Haapsalu rätid. Lisaks tüüpilistele ruudukujulistele, pitsiliste nuppudega keskosale ja sakilise äärepitsiga rättidele kooti ka piklikke ja kolmnurkseid. Materjaliks kasutati peamiselt valget täisvillast kammlõnga; vähem kooti värvilisi salle ja rätikuid. Lihula jaoskonnas töötasid tikkijad, masinal ja telgedel kudujad. Postmodernistlikus stiilis jaoskonna maja Lihulas valmis 1984. aastal