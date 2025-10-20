Eestirootslased valivad kultuurinõukogu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 1:29

Käimas on eestirootslaste kultuuriomavalitsuse 7. kultuurinõukogu koosseisu valimine, teatas eestirootslaste kultuuriomavalitsuse juhatuse esimees Jana Stahl.

Tulenevalt kultuurautonoomia seadusest valivad eestirootslased kultuuriomavalitsusele igal kolmandal aastal uue 21liikmelise nõukogu ehk kultuurinõukogu. Kultuurinõukogu valib esimesel istungil uue juhatuse ja juhatuse esimehe ning nõukogu esimehe ja aseesimehe, kes on ühtlasi kultuuriomavalitsuse juriidilise kehandi eestirootslaste kultuuriomavalitsuse sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed.

Kultuurinõukogu 21 kohale kandideeri 27 rahvusnimekirja kantud inimest nii Eestist kui ka Rootsist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Valimissedelid on valimisõiguslikele rahvusnõukogu liikmetele välja saadetud ja ootavad tagastamist. Arvesse lähevad 27. oktoobri postitempliga ümbrikud.

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse järgi loetakse vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised toimunuks, kui neist võttis osa üle poole valijate nimekirjadesse kantud valijatest ja valimiste läbiviimine toimus kooskõlas seaduse ja valimiseeskirjade eeskirjaga.

Valimiste peakomitee avaldab valimistulemused kolmandal päeval pärast valimiste viimast päeva ehk 12. novembril 2025.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse tegevust toetab Eesti kultuuriministeerium